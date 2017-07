Der britische Radprofi Mark Cavendish beendet die Tour de France wegen eines gebrochenen Schulterblatts vorzeitig.

Das teilte sein Team Dimension Data mit. Der 30-Jährige war von dem slowakischen Radweltmeister Peter Sagan mit einem Ellenbogencheck in ein Absperrgitter gedrängt worden. Sagan wurde nach Angaben der Rennleitung wegen der Gefährdung eines anderen Fahrers von der Tour ausgeschlossen. Der deutsche Radsport-Rennstall Bora-hansgrohe legte bei der Rennleitung offiziell Protest gegen den Ausschluss Sagans ein. Dieser habe versichert, den schweren Sturz von Cavendish im Zielsprint der vierten Touretappe in Vittel weder verursacht noch in irgendeiner Weise beabsichtigt zu haben.



Sieger der Etappe in Vittel wurde der Franzose Arnaud Démare. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt der Brite Geraint Thomas.