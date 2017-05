Radsport "Die Vorfreude auf den Tour-Start steigt von Tag zu Tag"

Der deutsche Radrennfahrer John Degenkolb freut sich sehr auf den Beginn der Frankreich-Rundfahrt am 1. Juli in Düsseldorf: "Ich glaube, dass es etwas absolut Außergewöhnliches ist, wenn man die Tour de France im eigenen Land starten kann", sagte Degenkolb im DLF. Es sei etwas, das in der Karriere nur einmal passieren werde.

John Degenkolb im Gespräch mit Matthias Friebe