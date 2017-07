Unter starken Sicherheitsvorkehrungen wird am Nachmittag in Düsseldorf die 104. Tour de France gestartet.

Bei dem 14 Kilometer langen Einzelzeitfahren geht Titelverteidiger Christopher Froome aus Großbritannien als Letzter ins Rennen. Zu den Favoriten auf das erste Gelbe Trikot gehört der deutsche Radprofi und Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin. Entlang der Strecke werden bis zu eine Million Zuschauer erwartet. Es ist der erste Tour-de-France-Auftakt in Deutschland seit 1987.



Gestern war ein Auto mit fünf Männern von der Polizei gestoppt worden, das sich der Mannschafts-Präsentation genähert hatte. Die Männer seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Bei zwei von ihnen habe es sich um sogenannte "Gefährder" gehandelt. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, die beiden Männer seien Islamisten.



Für Tour-Direktor Prudhomme ist der Start der Rundfahrt in Düsseldorf ein Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft und ein Signal für Europa. Prudhomme sagte im Sportgespräch des Deutschlandfunks, die Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen sei essentiell. Wenn der Sport dazu beitragen könne, dass sich beide einander weiter annähern, sei das großartig.



