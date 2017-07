In Düsseldorf hat die 104. Tour de France begonnen.

In der Stadt sichert ein Großaufgebot an Polizei und Ordnungskräften den 14 Kilometer langen Rundkurs. Zu den Favoriten auf das erste Gelbe Trikot gehört der deutsche Radprofi und Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin. Es ist der erste Tour-de-France-Auftakt in Deutschland seit 1987.