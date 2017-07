Der slowakische Radweltmeister Peter Sagan ist wegen der Gefährdung eines anderen Fahrers von der Tour de France ausgeschlossen worden.

Das teilte die Rennleitung am Abend mit. Sagan hatte im Zielsprint der heutigen Etappe in Vittel den Briten Mark Cavendish mit einem Ellenbogencheck in ein Absperrgitter gedrängt. Cavendish erlitt eine Schulterverletzung und wurde in einem Krankenhaus behandelt.



Sieger der Etappe in Vittel wurde der Franzose Arnaud Démare. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt der Brite Geraint Thomas.