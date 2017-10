Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar sieht einen Zusammenhang zwischen der Radikalisierung der RAF-Terroristen und ihrer protestantischen Sozialisation.

Es sei alles andere als Zufall gewesen, dass die Mehrheit der Linksterroristen in einem evangelischen Milieu aufgewachsen sei, sagt Kraushaar im Deutschlandfunk. Bereits die damalige Studentenbewegung sei durch einen protestantischen Grundzug geprägt gewesen. Dies treffe auch auf die RAF-Gründergeneration mit Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, und Horst Mahler zu. Nur Andreas Baader sei katholisch sozialisiert gewesen. Als Beleg verweist Kraushaar auch auf eine vom damaligen Bundesinnenminister Gerhart Baum initiierte Untersuchung. Darin sei die These formuliert worden, dass ein religiös inhaltsleer gewordener Protestantismus das formale Erziehungsgefäß für politische Überzeugungstäter gewesen sei.



Es sei kein Zufall, dass eine Reihe ehemaliger RAF-Terroristinnen entweder in sozialpädagogische oder in karitative Berufszweige übergewechselt seien, nachdem sie aus der Haft entlassen worden waren, meinte Kraushaar. Die RAF habe nicht auf eigene Werte verzichtet, sondern Gegen-Werte gehabt, geronnen "aus diesem protestantischen Erbe."



Der Politikwissenschaftler schließt zudem nicht aus, dass die von den RAF-Terroristen angestrebte Revolution eine Ersatzreligion darstellte. Dies sei bereits durch Rudi Dutschke, der überragenden Figur der 68er-Bewegung, zum Ausdruck gebracht worden. Dutschke habe eine gewissen Gewaltaffinität an den Tag gelegt, erklärte Kraushaar.