Nach schweren Raketenangriffen auf Syrien ist das israelische Sicherheitskabinett zusammengekommen.

Thema der Dringlichkeitssitzung im Verteidigungsministerium in Tel Aviv sind nach Angaben israelischer Medien unter anderem "Spannungen an der nördlichen Grenze". Außerdem soll es um das Atomabkommen mit dem Iran gehen. Regierungschef Netanjahu will am Abend über eine "bedeutende Entwicklung" informieren.



Die Raketenangriffe auf Militärstützpunkte in Syrien mit mehr als 26 Toten werden Israel zugeschrieben. Die Regierung hat sich aber bislang nicht zu den Berichten geäußert.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.