Raketentest Bundesregierung sieht Verstoß Irans gegen UNO-Resolution

Eine Kurzstreckenrakete beim Start im Iran - hier ein Archivbild (Vahid Reza Alaie / Iranian Defen)

Die Bundesregierung hat sich besorgt über den jüngsten Raketentest des Iran geäußert.

Dieser gebe Anlass zur Sorge, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Solche Tests verschärften die Spannungen im Nahen und Mittleren Osten. Demnach betrachtet die Bundesregierung solche Tests - wie auch die EU - als unvereinbar mit einer UNO-Resolution. Darin wird der Iran aufgefordert, keine ballistischen Raketen zu starten, die Atomwaffen tragen können. Teheran argumentiert dagegen, man habe Raketen ohne nukleare Sprengköpfe getestet, daher gebe es auch keinen Verstoß. Der UNO-Sicherheitsrat will sich morgen in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Thema befassen.



Der Iran hatte nach US-Angaben am Sonntag eine Mittelstreckenrakete getestet.