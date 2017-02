Raketentest EU entrüstet über Verhalten Nordkoreas

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini (AFP / FREDERICK FLORIN)

Die Europäische Union hat mit Empörung auf den jüngsten Test einer Atomrakete Nordkoreas reagiert.

Die wiederholte Missachtung der internationalen Verpflichtungen Pjöngjangs sei provokativ und inakzeptabel, ließ die EU-Außenbeauftragte Mogherini in Brüssel mitteilen. Das kommunistische Land setze sich damit über UNO-Resolutionen hinweg. Nordkorea müsse sein Raketenprogramm umgehend einstellen und an Abrüstungsgesprächen teilnehmen, hieß es. Mogherini werde das Thema in den nächsten Tagen mit den Außenministern von Partnerländern erörtern.