Raketentest in Nordkorea UNO-Sicherheitsrat erörtert aktuelle Entwicklung

Wieder hat Nordkorea einen Raketentest durchgeführt. (dpa/picture-alliance/Kcna)

Nach dem neuerlichen nordkoreanischen Raketentest berät der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über den Vorgang.

Die USA, Japan und Südkorea hatten das Treffen gefordert. Es werde voraussichtlich noch heute stattfinden, wurde in New York mitgeteilt. Zuvor hatte Pjöngjang nach eigener Darstellung eine Mittelstreckenrakete erfolgreich getestet. Das Geschoss könne auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden, hieß es.



Die Europäische Union und auch Außenminister Gabriel warfen Nordkorea vor, das Völkerrecht zu brechen. Auch Russland zeigte sich besorgt. Man müsse Ruhe bewahren und alles vermeiden, was zu einer Eskalation der Lage beitragen könne, erklärte das Außenministerium in Moskau. China übte ebenfalls Kritik. Peking lehne die Aktivitäten Nordkoreas ab, hieß es.



Die Führung in Pjöngjang hatte bereits im vergangenen Jahr trotz internationaler Sanktionen zwei Atomversuche und mehr als 20 Raketentests durchgeführt.