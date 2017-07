Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hat Nordkoreas jüngsten Raketentest verurteilt.

Dies sei ein weiterer Verstoß gegen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats und stelle eine gefährliche Eskalation der Lage dar, sagte Guterres in New York. Die USA beantragten eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates. Nach Angaben von Diplomaten will das Gremium heute Abend zusammenkommen. US-Außenminister Tillerson forderte in Washington ein gemeinsames Handeln der Weltgemeinschaft. Man müsse Nordkorea demonstrieren, dass das Vorgehen des Regimes Konsequenzen habe.



Pjöngjang hatte nach eigenen Angaben erstmals den Start einer Interkontinentalrakete erfolgreich geprobt. Russland und China verständigten sich auf eine gemeinsame Position zur Entschärfung des Nordkorea-Konflikts. Sie schlugen vor, dass Pjöngjang seine Raketentests sowie das Atomprogramm einstellt. Gleichzeitig sollten die USA und Südkorea gemeinsame Militärmanöver unterlassen. Dies teilte der russische Präsident Putin nach einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im Kreml mit.