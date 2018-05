Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann (CDU) hat die Eltern von muslimischen Schülern vor dem Fastenmonat Ramadan aufgefordert, auf die Gesundheit ihrer Kinder zu achten.

Besonders bei Grundschulkindern müssten Eltern dafür sorgen, dass ihre Kinder das Fasten gesund erleben könnten, sagte Eisenmann der "Heilbronner Stimme". Dann leide auch nicht die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit in der Schule.



Ein Sprecher des baden-württembergischen Kultusministeriums unterstrich, dass Schüler muslimischen Glaubens auch im Fastenmonat vollumfänglich schulpflichtig seien. Zum Ende des Fastens, dem Zuckerfest, erhalten sie jedoch einen Tag Sonderurlaub.



Der Ramadan beginnt in diesem Jahr am 16. Mai und endet am 14. Juni. Zwischen dem Beginn der Morgendämmerung und dem Sonnenuntergang ist Muslimen Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr untersagt. Das Fastengebot gilt für alle Muslime ab der Religionsmündigkeit, was dem Alter von etwa 14 Jahren entspricht. Allerdings werden auch jüngere Kinder häufig ermutigt, so viele Tage zu fasten, wie sie können.



Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte rät muslimischen Eltern dazu, ihre Kinder vom Fasten abzuhalten. Aus medizinischer Sicht sei insbesondere der Verzicht auf Flüssigkeit ungesund für Kinder und Jugendliche.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.