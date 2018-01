Bundesaußenminister Gabriel hat bei seinem Besuch in den Palästinensergebieten die Kürzung von US-Unterstützungsleistungen für die Region kritisiert.

Die Entscheidung, die Mittel für die Autonomiebehörde und für das zuständige UNO-Flüchtlingshilfswerk zurückzufahren, halte er für falsch, erklärte Gabriel. Die Lage der Menschen in der Region dürfe nicht schlechter werden. Gabriel äußerte sich in Ramallah nach einem Gespräch mit Palästinenserpräsident Abbas.



Zuvor war der deutsche Außenminister in Jerusalem von Israels Regierungschef Netanjahu empfangen worden. Dieser hatte im April eine Unterredung abgesagt, weil Gabriel nicht bereit war, auf ein Treffen mit regierungskritischen Organisationen zu verzichten. Dazu erklärte Gabriel, diese Meinungsverschiedenheit sei mittlerweile ausgeräumt.

