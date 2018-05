Nach seinen Äußerungen über Fremdenangst im Alltag nehmen auch politische Gegner FDP-Chef Lindner in Schutz.

Landwirtschaftsministerin Klöckner rief zur Mäßigung auf. Man sollte Lindner nicht die Rassismus-Keule überziehen, sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende in Berlin. Grünen-Chef Habeck bezeichnete Lindners Ausführungen zwar als "dusselig". Dessen Argumentation sei schief und falsch, sagte Habeck der "Bild-Zeitung". Christian Lindner sei aber kein Rassist. Da nehme er ihn gegen jeden Verdacht in Schutz.



Vor allem in den Medien waren Äußerung von ihm als rassistisch gewertet worden. Der FDP-Vorsitzende hatte auf dem Parteitag in Berlin gesagt, für eine friedvolle Gesellschaft müssten Menschen sicher sein, dass jeder, der sich in Deutschland aufhalte, dies auch legal tue. Er gebrauchte dabei das Bild von Menschen, die beim Bäcker Schlange stehen und hören, wie jemand in gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt.



Hier die Äußerung im Wortlaut: "Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler Künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssen die anderen, die in der Reihe stehen, damit sie nicht diesen einen schief anschauen und Angst vor ihm haben, müssen sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich auch legal bei uns aufhält. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und nur gebrochen Deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtschaffenheit gibt. Das ist die Aufgabe einer fordernden, liberalen rechtsstaatlichen Einwanderungspolitik.“

