Für Unternehmen gelten im Internet die gleichen Regeln des Tabakwerbeverbots wie für Zeitungen und Nachrichtenportale.

Dies entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Das oberste deutsche Zivilgericht gab damit Verbraucherzentralen Recht, die sich an einem Foto auf der Internetseite eines mittelständischen Tabakherstellers gestört hatten. Darauf waren gut gelaunte Menschen mit Zigaretten, Schnupftabak und einer Pfeife zu sehen. In einer verpflichtenden Altersangabe vor Aufruf der Internetseite sah der Bundesgerichtshof keine wirksame Beschränkung der Öffentlichkeit.