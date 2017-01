Brigitte Happel vermietet zwei Wohnungen in der Nähe von Solingen. Sie hat nicht nur als Vermieterin ihre Mietwohnungen, sondern auch ihre eigene Wohnung mit Rauchwarnmeldern ausgestattet.

"Da sie ja auch wirklich sehr wichtig sind. Ich habe auch des Öfteren Besuch von kleinen Kindern, die dann meinen, hier übernachten zu müssen, weil sie es hier so gemütlich finden. Und wehe, es würde etwas passieren, ich würde ja nie wieder froh."

Die Eigentümer von Wohnraum sind dazu verpflichtet, Rauchwarnmelder anzubringen, und zwar in Schlafzimmern, Kinderzimmern und Fluren, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen. Installiert werden müssen sie mittig an der Decke. In der Küche ist dagegen kein Rauchwarnmelder vorgeschrieben. Frank Noack von der Feuerwehr Langenfeld:

"Das Gesetz sagt ganz klar, dass dort kein Rauchwarnmelder installiert werden muss. Das hängt vom persönlichen Sicherheitsbedürfnis des Einzelnen ab. Das Problem in der Küche ist, dass ein Rauchwarnmelder entsprechend bei Dunstrauch reagiert. Wenn ich da etwas schärfer anbrate, zum Beispiel ein Steak, das weiß jeder, dann habe ich eine entsprechende Wolke. Und dann kann es passieren, dass der Rauchwarnmelder losgeht."

Rauchwarnmelder müssen nach DIN EN 14604 zertifiziert sein

Wichtig dabei: Die Rauchwarnmelder müssen das CE-Zeichen tragen und nach der DIN EN 14604 zertifiziert sein. Außerdem gibt es speziell für Rauchmelder das Qualitätszeichen Q, an dem sich Verbraucher orientieren können. Frank Noack empfiehlt für Häuser mit mehreren Etagen und große Wohnungen funkvernetzte Rauchwarnmelder.

"Die haben den Vorteil, dass sie untereinander vernetzt sind und wenn einer auslöst, dann lösen alle aus. Wenn man dann funkvernetzte haben möchte, dann ist das für das persönliche Sicherheitsbedürfnis. Das kann man, das ist aber vom Gesetz nicht vorgeschrieben."

Funkvernetzte Rauchmelder haben mit mindestens 50 Euro pro Stück allerdings ihren Preis. Gute Standardrauchwarnmelder gibt es schon ab 20 Euro pro Stück. Die Kosten für den Einbau der Rauchmelder trägt grundsätzlich der Wohnungseigentümer. Da der Einbau als Modernisierungsmaßnahme gilt, können elf Prozent der Kosten auf die Jahresmiete umgelegt werden. In den Bundesländern mit einer Rauchmeldegesetzgebung ist der Eigentümer für die Installation der Melder verantwortlich.

Rauchwarnmelder per Knopfdruck regelmäßig testen

"Das Problem ist, wenn man nachts schläft, und es fängt an zu brennen oder es entwickelt sich ein Brand, der Rauch ist ja das Giftige, das kriegen wir nicht mit. Wir können nachts hören, aber wir riechen nachts nichts. Und aus dem Grund ist die Rauchwarnmeldepflicht eingeführt worden, um auch nachts die Leute zu alarmieren, damit man die Wohnung rechtzeitig verlassen kann und nicht geschädigt wird."

Je nach Produkt und Bedienungsanleitung sollten Mieter sowie Hauseigentümer ihre Rauchwarnmelder per Knopfdruck regelmäßig testen. Wer für die Wartung der Rauchmelder zuständig ist, regeln die Landesbauordnungen der jeweiligen Bundesländer. Nachlesen kann man das auch auf der Webseite www.rauchmelder-lebensretter.de. Feuerwehrexperte Frank Noack hat besonders für die Urlaubszeit einen Tipp:

"Was wir empfehlen können, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt und war drei Wochen unterwegs, kommt nach Hause, dass man dann noch mal guckt, dass entsprechend die Batterie auch noch voll ist. Es kann durchaus sein, dass in der ersten Woche, wo man im Urlaub ist, die Batteriespannung nachlässt, dann piepen die 'ne ganze Weile, wenn man dann wiederkommt, dann piepen sie auch nicht mehr, weil der Akku oder die Batterie ganz alle ist. Dass man ganz einfach schaut, ob noch Spannung da ist und entsprechend die Batterie austauscht."