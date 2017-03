China hat einen Aufklärungssatelliten ins All geschossen.

Eine Rakete brachte den Himmelskörper am Freitag vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi in Nordwestchina in eine Umlaufbahn, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Der Satellit werde für Fernerkundung, Telekommunikation und Experimente mit Kleinsatelliten-Technologie genutzt.



Die verwendete Trägerrakte basiert auf Chinas mobiler Interkontinentalrakete Dongfeng 31.