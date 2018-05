China hat einen Übertragungssatelliten gestartet, der eine Landung auf der Rückseite des Mondes vorbereiten soll.

Eine Rakete vom Typ "Langer Marsch 4C" hob dafür vom Raumfahrtzentrum in Xichang in Südwestchina ab. Rund 25 Minuten nach dem Start ist der Satellit laut der Raumfahrtbehörde CNSA ausgesetzt und auf den Weg zum Mond gebracht worden.



China hat sich das Ziel gesetzt, die Rückseite des Mondes als erstes zu erkunden und will dort noch in diesem Jahr mit einem unbemannten Roboter landen. Der nun ausgesetzte Satellit soll dem Roboter das Senden von Signalen zur Erde ermöglichen. Die chinesischen Raumforscher erhoffen sich von dem Besuch auf der Rückseite des Mondes neue Erkenntnisse über die Anfänge des Universums.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.