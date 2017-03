Das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat zum ersten Mal eine gebrauchte Antriebsrakete ins All geschossen.

Eine Stufe der Trägerrakete war im April 2016 schon einmal für einen Raumflug verwendet worden. Die Falcon-9 startete vom Kennedy Space Center in Florida. Sie beförderte einen luxemburgischen Satelliten ins All. Die Landung der Rakete soll auf einer schwimmenden Plattform im Meer erfolgen.



SpaceX will in diesem Jahr sechs wiederverwendete Antriebsraketen erneut ins All schicken.