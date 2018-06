Nach zweitägiger Reise erreicht heute der deutsche Astronaut Alexander Gerst die Internationale Raumstation.

Die Sojus-Kapsel mit Gerst sowie einem russischen Kollegen und einer amerikanischen Kollegin soll am Nachmittag an die Station andocken. Nach einem Druckausgleich wird sich etwa eineinhalb Stunden später die Luke öffnen und die neue Mannschaft kann in die ISS wechseln. Der Aufenthalt soll bis Mitte Dezember dauern. In der zweiten Missionshälfte wird Gerst ab Oktober als erster Deutscher das Kommando auf der Raumstation übernehmen.

