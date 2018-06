Vier Jahre nach seiner ersten Weltraummission bricht heute der deutsche Astronaut Alexander Gerst zu einer zweiten Expedition ins All auf. Mit einer Sojus-Rakete startet er um 13.12 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit zusammen mit einem russischen Kosmonauten und einer NASA-Astronautin vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur zur Internationalen Raumstation ISS. Gerst wird als erster Deutscher das Kommando der ISS übernehmen.

Der 42-Jährige wird gemeinsam mit den beiden anderen Raumfahrern und einem Teil der bisherigen ISS-Besatzung im Rahmen der Mission "Horizons" bis zum Dezember im All leben und forschen. Geplant ist, dass die Sojus-Raumkapsel zunächst 34 Runden um die Erde drehen wird und dann am Freitag an die ISS andockt. Auf der Mission sind mehr als 50 wissenschaftliche Experimente geplant. Unter anderem soll ein neues Fluoreszenzmikroskop getestet werden, mit dem sich Vorgänge in Zellen sichtbar machen lassen. Die Astronauten werden außerdem medizinische Versuche an sich selbst durchführen und speziell für die ISS hergestellte Funktionskleidung testen.



Zum Start der ISS-Mission ist im Zeiss-Großplanetarium Berlin eine zentrale Veranstaltung geplant. Astronauten, Wissenschaftler und Raumfahrtexperten wollen dabei über Details der Mission berichten. Das Launch-Event der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) wird am Mittwoch von 12.00 bis 13.30 Uhr live auf Youtube und auch in andere Planetarien bundesweit übertragen. Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien hat dazu eine Liste der Veranstaltungen ins Internet gestellt.



Auch ein deutscher Raumfahrt-Pionier ist beim Start der Esa-Mission dabei: Sigmund Jähn, der vor fast 40 Jahren als erster Deutscher ins All geflogen war, äußerte sich überzeugt, dass Gersts Weltraummission als Kommandant der ISS ein Erfolg wird. "Er ist ja ein guter Mann", sagte der 81-jährige auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur vor Journalisten. "Ich halte ihm vom Anfang bis zum Ende die Daumen." Jähn war als DDR-Kampfpilot im August 1978 mit einer sowjetischen Sojus, einem Vorläufer von Gersts heutigem Modell, gestartet.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.