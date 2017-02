Raumfahrt Russland schickt Transportraumschiff zur ISS

Das Transportraumschiff vom Typ Progress startet vom Weltraumbahnhof Baikonor in Richtung ISS. (dpa/picture-alliance/Mikhail Voskresenskiy)

Vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ist ein Transportraumschiff zur Internationalen Raumstation ISS geschickt worden.

Eine Trägerrakete brachte den Transporter in eine Erdumlaufbahn. Am Freitag soll der Frachter vom Typ Progress an die ISS andocken. Neben Nahrungsmitteln und Sauerstoff ist auch neue Ausrüstung für Experimente an Bord. In der ISS arbeiten derzeit drei Russen, zwei Amerikaner und ein Franzose.