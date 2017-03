Der Mensch: Unendliches Potential. Wir schreiben das Jahr 1985. Leni Wolf erblickt das Licht der Welt. Im Wohnzimmer ihrer Eltern schiebt ihre Mutter eine VHS-Kassette in den Recorder: Jane Fonda Workout.

"Here we are. Ready to workout."

Leni Wolf: "What happened to aerobic? Ich verstehe es auch nicht. Es ist so ein bisschen unter gegangen"

"Ready? And head right, to the left, and down"

Leni Wolf: "Wenn man halt an diese Videos von damals zurück denkt, wo die in New York auf einer Dachterrasse tanzen und auch so fancy Outfits anhaben, da sieht das schon eher nach einer Party aus."

Gute Laune und Motivation

Dem Klassiker von damals verpasst Leni Wolf eine Frischzellenkur und nennt es "Rave Aerobic", ein Fitnesstraining mit Techno-Lifestyle - natürlich im passendem Outfit.

Leni Wolf: "Ich habe eine schwarze Leggins an. Dann ein paar rosa Stulpen. Meine Sportschuhe, die schön gefedert sind, mit so Wölkchen. Ansonsten habe ich noch ein ganz normales Sport-T-Shirt unter dem Mickey-Mouse-Sweater."

Leni Wolf im Fitnesstudio kurz vor einer Stunde "Rave Aerobic". (Deutschlandradio / Andi Hörmann)

Beliebteste Accessoires: Frottee-Stirnband und Woll-Stulpen.

Teilnehmerin 1: "Für mich ist es Sport mit einer Menge Extras."

Samstagmittag, Köln, Zentrum. Der Tanzraum eines Fitnessstudios: 100 Quadratmeter Holzparkett, zwei Wände vollverspiegelt. Ein Dutzend Frauen, um die 30 Jahre alt, nehmen teil am "Rave Aerobic". Männer sind keine da.

Teilnehmerin 1: "Der Reiz ist die Musik, der Reiz ist die Leni, die immer super gute Laune hat und motiviert.

Leni Wolf: "Ich verfüge über einen extrem hohen Energiehaushalt."

Autor: "Kannst du mir denn einen ganz einfachen Move vorführen?"

Leni Wolf: "Super simpel ist halt der Aerobic-March. Das heißt: Man geht einfach auf der Stelle, also marschiert. Aber beim Aerobic ist das halt wie bei den Videos früher mit Jane Fonda. Dass man das alles ein bisschen übertrieben macht und sich nicht ernst nimmt. Da wird dann alles mitgenommen: die Knie gehen hoch, man wippt mit dem ganzen Körper mit. Dann geht man in irgendeinen Grundschritt rein wie den Step-Touch. Also Schritt zur Seite, antippen, Schritt zur Seite, Step, Touch, Step, Touch."

Teilnehmerin 1: "Fühlt sich nicht an wie Sport und macht total Bock. Danach bin ich immer gut gelaunt und hab den Kopf frei. Super."

Fehltritte erlaubt

Und dann geht es los: "Rave Aerobic" auf dem Parkett vor der Spiegelwand. Leni Wolf tanzt vor, die Teilnehmerinnen tanzen nach. Viele von ihnen völlig talentfrei. Egal. Takt ist nicht Trumpf, die Choreographie ist die Kunst - das Können eher zweitrangig. Freestyle bedeutet eben auch: Fehltritte erlaubt.

Teilnehmerin 2: "Power. Das ist wie eine Party manchmal. Das ist cool, das tut echt gut."

Teilnehmerin 3: "Aber ab einen gewissen Punkt ist es mehr Tanzen als Sport."

Teilnehmerin 4: "Ich werde mich noch ein bisschen ausruhen und heute Abend ein bisschen ausgehen."

Fitness mit Fun-Faktor

Erst Fitness, dann Party. Besser noch: Fitness als Party. Heute nennt sich Fitnesstraining Workout. Bauch, Beine, Po - das Spektakel der Selbstoptimierung, Schwitzen als Event. "Rave Aerobic" ist Fitness mit Fun-Faktor. Und die tätowierten Unterarme von Leni Wolf liefern die Statements dazu:

Leni Wolf: "Ich habe tatsächlich überlegt, ob hier auf meine vier Finger die Buchstaben r, a, v, e kommen. Bisher sind das eher Cocktails, Eiscreme und Burger. Und eine Bombe: Die Techno-Bombe. Und der Wolf: Leni Wolf."