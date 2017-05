Nun also auch Daimler. Nach Razzien bei VW und Audi filzten diese Woche über 200 Polizeibeamte und Staatsanwälte Büros des schwäbischen Autoherstellers mit dem Stern. Sie suchten Antworten auf die Fragen: Hat Daimler die Abgaswerte seiner Dieselfahrzeuge manipuliert und seine Kunden durch falsche Werbung betrogen? Oder hat der Autohersteller bloß die in den Gesetzen zulässigen Spielräume ausgenutzt?



Zwar hat der Vorwurf nicht die Sprengkraft wie seinerzeit die mit großer krimineller Energie ausgeführten Betrügereien bei VW. Die Wolfsburger hatten die Abgase ihrer Dieselmotoren systematisch nur auf dem Prüfstand gereinigt; auf der Straße lagen die Stickoxidwerte dann weit über allen gesetzlichen Normen. Dafür muss VW nun bluten: Allein in den USA zahlte der Konzern bis jetzt über 20 Milliarden Dollar an Strafen und Entschädigungen für betrogene Kunden.

Komplexe, mitunter vage gesetzliche Regeln

Doch auch für Daimler sind die Vorwürfe sehr heikel, und zwar sowohl juristisch als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Beginnen wir mit der Justiz. Die US-Behörden haben diese Woche bereits Anklage gegen Fiat Chrysler erhoben. Der Vorwurf: Einsatz einer illegalen Software, die die Abgasreinigung abschaltet, um den Motor zu schonen. Dem italienisch-amerikanischen Autobauer drohen Strafen in Milliardenhöhe. Daimler fürchtet nun, die US-Behörden könnten ihre Software ähnlich beurteilen. In der EU ist nach den geltenden gesetzlichen Regeln die Abschaltung der Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren zulässig, wenn es zu kalt wird, weil der Motor sonst Schaden nehmen würde. Doch diese sogenannten "Thermofenster" nutzen viele Autohersteller extrem großzügig aus. Die Abgasreinigung wird mitunter schon bei hierzulande nicht völlig unüblichen sieben bis zehn Grad Außentemperatur ausgeschaltet.



Die gesetzlichen Regeln diesseits und jenseits des Atlantiks sind unterschiedlich, derartig komplex und mitunter vage, dass Grauzonen bleiben, in denen sich die Fahrzeughersteller mal forscher, mal zurückhaltender bewegen. All dies ist jedoch schon viele Jahre bekannt und hat, wenn man ehrlich ist, Politik, Behörden und Autokäufer nie wirklich gestört. Die einzigen, die ernsthaft anprangerten, dass die Herstellerangaben für Abgase und Spritverbrauch nur auf dem Prüfstand erreicht werden, waren Umweltorganisationen.

Die gesamte Autoindustrie kam in Verruf

Doch dann kam der dreiste Betrug aus Wolfsburg ans Licht. Und damit endete der stillschweigende Konsens. In Verruf kamen, mit zeitlichem Verzug, nicht nur VW, sondern die gesamte Autoindustrie und auch ihre großen Zulieferer. Gegen den Stuttgarter Konzern Bosch etwa ermittelt die Staatsanwaltschaft seit dieser Woche nun nicht mehr nur wegen der Beteiligung an der VW-Affäre, sondern auch wegen seiner Lieferungen an Daimler. Und seit Gerichte damit beginnen, die Feinstaub- und vor allem Stickoxidgrenzwerte in Innenstädten durchzusetzen, ist der Dieselfahrer in seiner Mobilität bedroht. Wenn in Städten wie Stuttgart für Dieselautos Fahrverbote drohen, geht zudem der Wiederverkaufswert älterer Fahrzeuge in den Keller.



Seitdem stockt der Absatz der Dieselautos in Deutschland. Er ist zwar noch auf hohem Niveau - über 40 Prozent der hierzulande verkauften Autos sind Diesel - aber die Tendenz ist klar sinkend. Für die Industrie ist das dramatisch: Milliarden-Umsätze und hunderttausende Beschäftigte hängen an dieser Technologie. Und auch für die Umwelt sind die rückläufigen Absatzzahlen keine gute Nachricht. Ohne hohen Dieselanteil bei den Autoverkäufen wird Deutschland seine Klimaschutzziele nicht erreichen. Denn der Diesel mag zwar bis jetzt viele Stickoxide ausstoßen, doch gleichzeitig emittiert er deutlich weniger vom Klimakiller CO2 als herkömmliche Verbrennungsmotoren. Und bis Elektromobile in der Breite die Verbrenner ersetzen, gehen sicher noch mehr als zehn Jahre ins Land.

Gift fürs Image

Es liegt nun an der Industrie, die Vertrauenskrise auszuräumen. Entscheidend wird sein, wie glaubwürdig und transparent die Verbraucherangaben zum Schadstoffausstoß künftig sind, und zwar nicht nur im Labor, sondern auf der Straße. Es gibt bereits eine neue Generation von deutlich saubereren Dieselmotoren – doch diese sind teurer und werden vermutlich eher in höherpreisigen Fahrzeugen angeboten werden. Da wird sich auch der Kunde umstellen müssen.



Die Razzia hinterlässt bei Daimler hässliche Kratzer im Lack – unabhängig vom Ergebnis. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass den Schwaben und anderen Herstellern umfangreiche juristische Auseinandersetzungen bevorstehen. Das alles ist Gift fürs Image. Daimlers Werbeslogan lautet "Das Beste oder nichts". Es wird Zeit für die Branche, dies auch in Sachen Umweltschutz auf die Straße zu bringen.





