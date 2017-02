Razzien Bundesanwaltschaft durchsucht Wohnungen von Ditib-Imamen

Ditib ist der größte Islamverband in Deutschland. (Deutschlandradio / screenshot)

Die Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit angeblicher Spionage von Imamen des Islamverbands Ditib Razzien angeordnet.

In Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz durchsuchten Bundeskriminalamt und Polizei die Wohnungen von vier islamischen Geistlichen und eine Moschee im Westerwald. Der Generalbundesanwalt wirft den Verdächtigen vor, im Auftrag der staatlichen türkischen Religionsbehörde Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung gesammelt und an das Generalkonsulat in Köln weitergeleitet zu haben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurde niemand festgenommen. Heute Nachmittag soll es weitere Informationen bei einer Pressekonferenz geben. Die türkische Regierung hält den Prediger Gülen für den Drahtzieher des Putschversuchs vom Juli 2016.



Bundesjustizminister Maas forderte Ditib auf, sich von Ankara zu lösen. Er sagte in Berlin, der Einfluss des türkischen Staates auf den Verband sei zu groß. Maas verlangte außerdem, dass Ditib die Vorwürfe schnell und lückenlos aufklärt.