Im Rahmen einer internationalen Untersuchung zu möglichen Steuerhinterziehungen sind Ermittler tätig geworden.

In mehreren Ländern - darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich - seien Razzien erfolgt, teilten die federführenden Behörden in Den Haag mit. Dabei seien unter anderem Bargeld, wertvolle Gemälde sowie Goldbarren sichergestellt worden. Hintergrund ist die Auswertung von Daten mehrerer tausend Niederländer, die in der Schweiz Konten unterhalten.