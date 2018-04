Der Aufwand war enorm. Nach Angaben des Potsdamer Präsidiums war das die, so wörtlich, "personell größte Exekutivmaßnahme" seit Bestehen der Bundespolizei - also seit 2005.

Auf den ersten Blick scheint das Ergebnis dahinter zurückzubleiben. Ganze sieben Haftbefehle wurden vollstreckt, die wichtige Festnahme in Siegen lief ruhig ab und kein Name einer Gruppierung, an die man eigentlich denkt, wenn es um Organisierte Kriminalität geht, ist bisher genannt worden: weder Mafia-, noch Rockergruppen.

Im Lagebild, das das BKA jährlich herausgibt, wird dieses Ermittlungsverfahren eines von vielen sein, bei denen es um Schleusung, Menschenhandel, Prostitution oder Ausbeutung geht. Im Bundeslagebild 2016 werden 363 Ermittlungen im Bereich "Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung" aufgelistet und mehr als 500 Verdächtige.

Ermittler benötigen jetzt Zeugenaussagen

Der Kampf gegen die Organisierte Kriminalität ist äußerst mühsam, eine polizeiliche Sisyphosarbeit, die sich oft über viele Jahre hinzieht, ohne erkennbare Erfolge zu bringen. Die Festnahmen und Durchsuchungen von heute sind ein Beispiel dafür: Am Anfang stand wohl ein Insider-Tipp aus der Gegend von Hanau, erst jetzt, mehr als ein Jahr später konnte die Bundespolizei eine Thailänderin und ihren deutschen Lebensgefährten in Nordrhein-Westfalen festnehmen. Beide sollen vor allem Transsexuelle aus Thailand mit falschen Papieren nach Deutschland geholt haben.

Die meisten von ihnen wussten angeblich, dass sie sich hier prostituieren würden. Was zunächst in Siegener Bordellen, dann anderswo in Deutschland ablief, entsprach aber überhaupt nicht den Versprechen der mutmaßlichen Schleuser. Den allergrößten Teil des Geldes sollen die Prostituierten nie gesehen haben. Ohne Papiere wurden sie, so die Vorwürfe, unter Druck gesetzt und durch halb Deutschland geschickt. Auch das erklärt den hohen Aufwand beim Einsatz heute.

Was die Ermittler jetzt leisten müssen, ist weniger spektakulär, aber genauso wichtig: Sie brauchen Zeugenaussagen, dabei dürften viele der Prostituierten Angst haben. Immerhin können Sie nach geltenden Gesetzen, zumindest für die Dauer des Verfahrens, Aufenthaltsrecht, Schutzwohnungen und Geld bekommen.

Eine Entwicklung, die Hoffnung macht

Wenn die Politik ihre Zusagen einhält, dürften die Polizeibehörden bald mehr Beamte und mehr Mittel bekommen, auch um die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität wieder mit höherem Aufwand betreiben zu können. Das im letzten Jahr überarbeitete Prostituiertenschutzgesetz hat nicht alles verbessern können, enthält aber richtige Ansätze.

Da kommt etwas zusammen, das ein wenig Hoffnung macht. Im Bereich des Menschenhandels, der Zwangsprostitution, der Ausbeutung hat die Polizei in Deutschland inzwischen eine echte Chance, das Hellfeld größer, das Dunkelfeld kleiner zu machen und organisierten Kriminellen endlich die Stirn zu bieten.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - C. Kruppa)Gerwald Herter studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg. Tätigkeit im Institut für Zeitgeschichte, freie Mitarbeit bei ARTE und beim ARD-Fernsehen. Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. BR-Korrespondent zunächst in Bonn, dann in Brüssel, anschließend Leiter des ARD-Studios Südosteuropa, später ARD-Terrorismusexperte. Ab 2011 Leiter der Dlf-Redaktion Europa und Außenpolitik in der Abteilung Hintergrund. Seit Juli 2017 Dlf-Sicherheitsexperte.