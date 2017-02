Razzien in USA Offenbar hunderte illegale Einwanderer festgenommen

Ein Grenzschild zwischen Mexiko und den USA warnt Migranten vor einem illegalen Grenzübertritt. (dpa-bildfunk / Will Seberger)

In den USA gehen die Behörden offenbar verstärkt gegen illegale Einwanderer vor.

Die "Washington Post" berichtet über Razzien in mindestens sechs Bundesstaaten, bei denen die Polizei hunderte Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung festgenommen habe. Offiziell zielten die Aktionen demnach gegen Straftäter. Es seien aber auch Einwanderer ohne Vorstrafen festgenommen worden. Schätzungen zufolge leben rund 11 Millionen Menschen ohne gültige Papiere in den USA. Präsident Trump hält unterdessen an seiner Absicht fest, die Einreise für Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern zu verbieten. Dazu will er nach eigenen Angaben möglicherweise bereits Anfang nächster Woche ein neues Dekret erlassen. Seine bisherigen Anordnungen waren von Gerichten aufgehoben worden.