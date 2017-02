Razzien Polizeiaktionen gegen 16 "Reichsbürger"

SEK-Einsatz gegen Reichsbürger am 07. Februar 2017. (picture alliance/dpa - Matthias Balk)

Die Polizei hat in mehreren Bundesländern die Wohnungen und Geschäftsräume sogenannter Reichsbürger durchsucht.

Die Razzien hätten 16 Beschuldigten gegolten, gegen die wegen banden- und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung sowie Amtsanmaßung ermittelt werde, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit. Sieben der Verdächtigen seien Vertreter eines selbst ernannten "Bundesstaates Bayern". Um Beweismittel zu sichern, wurden Objekte in Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchsucht.



Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe fort. Die Bewegung wird inzwischen bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet.