Die Recherchen des Deutschlandfunks zu Arbeitslagern der prorussischen Separatisten in der Ostukraine haben für Empörung und die Forderung nach Konsequenzen gesorgt.

Der Direktor der Organisation Human Rights Watch in Deutschland, Wenzel Michalski, rief die Staatengemeinschaft auf, bei dem Thema Druck auf Russland auszuüben. Nur dann lasse sich vielleicht etwas bewegen. Die Grünen-Europapolitikerin Rebecca Harms verglich die Zwangsarbeit in den Separatistengebieten mit dem Gulag-System in der Sowjetunion. Sie forderte, die Beobachtermission der OSZE in der Ukraine müsse Zugang zu den Gefängnissen erhalten.



Zuvor hatte sich der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, von dem Bericht bestürzt gezeigt. Das "unzumutbare Vorgehen" der Separatisten erinnere an die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, als über zwei Millionen Ukrainer als Ostarbeiter ausgebeutet worden seien, sagte er im Deutschlandfunk.



Auch wichtige Sender und Internetportale in der Ukraine griffen das Thema auf. Mehrere Medien veröffentlichten zudem eine Landkarte mit den Gefängnissen, in denen Häftlinge zur Arbeit gezwungen werden.



Derweil machen Menschenrechtler laut einem Bericht unseres Korrespondenten Florian Kellermann aber auch der Ukraine Vorwürfe. Sie kümmere sich nicht um Strafgefangene in den Separatistengebieten. Deren Rechte seien ihr egal. Die Regierung in Kiew setze sich nur für die Befreiung von politischen Gefangenen und Kriegsgefangenen ein.