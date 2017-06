Eine neue Pandemie-Versicherung für arme Länder soll eine Wiederholung der Ebola-Katastrophe verhindern.

Das Konzept dafür haben die Weltbank und die Weltgesundheitsorganisation in Zusammenarbeit mit Finanzunternehmen entwickelt. Die Einrichtung soll nach dem Ausbruch einer gefährlichen Infektionskrankheit rasch erste Hilfszahlungen an Entwicklungsländer ermöglichen. Finanziert wird die neue Versicherung sowohl durch die Beiträge beteiligter Länder als auch durch Anleihen, die die Weltbank an Investoren ausgibt. Weltbankpräsident Kim erklärte, die Versicherung sei ein bedeutender Schritt, der Millionen Leben retten könne. Die Einrichtung ist ein Ergebnis des G7-Gipfels 2015 auf Schloss Elmau.