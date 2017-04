Als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz haben die US-Streitkräfte in der Nacht einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien angegriffen. Präsident Trump ruft dazu auf, das Blutvergießen in Syrien zu stoppen.

59 Tomahawk-Raketen wurden nach Regierungsangaben auf die Luftwaffenbasis Schayrat abgefeuert. Washington geht davon aus, dass von dort am Dienstag ein Angriff mit chemischen Waffen in der Provinz Idlib geflogen wurde, durch den mehr als 80 Menschen starben. Die syrische Regierung bestreitet, jemals Giftgas eingesetzt zu haben.



Die US-Raketen wurden von zwei Kriegsschiffen im östlichen Mittelmeer abgefeuert.



Präsident Trump wandte sich mit einer kurzen Erklärung an die Öffentlichkeit. Er bezeichnete es als grundlegend für die nationale Sicherheit seines Landes, die Verbreitung und den Einsatz von Chemiewaffen zu verhindern. Er sagte, alle zivilisierten Nationen müssten das Blutvergießen in Syrien stoppen.



Das syrische Staatsfernsehen sprach von einem Akt der Aggression. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, es habe Verluste gegeben.



Noch kurz bevor der Angriff der USA auf die syrische Luftwaffenbasis gemeldet wurde, warnte Russland die Vereinigten Staaten davor, militärisch einzugreifen. Dies könnte negative Konsequenzen haben, teilte die russische Seite nach einem Treffen des UNO-Sicherheitsrates in New York mit.



Die Sitzung des Sicherheitsrates endete wieder ergebnislos, wie eine vorige Sitzung am Mittwoch. Eine Abstimmung über einen Resolutionsentwurf zum Giftgasangriff kam nicht zustande.