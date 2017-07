Die vom US-Kongress beschlossene Verschärfung der Sanktionen gegen Russland hat für Washington Folgen.

Das russische Außenministerium forderte die US-Regierung auf, zum 1. September ihr Botschaftspersonal in Moskau zu reduzieren. Außerdem dürfen zwei Gebäude in der russischen Hauptstadt nicht mehr genutzt werden. Das russische Außenministerium erklärte, die neuen US-Sanktionen verstießen gegen das Völkerrecht und stellten eine "extreme Aggression" dar.



Nach dem Repräsentantenhaus hatte heute auch der Senat in Washington für die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gestimmt. Hintergrund ist die Einschätzung der US-Geheimdienste, wonach sich die russische Regierung im vergangenen Jahr in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt haben soll.