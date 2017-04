Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter hat die USA aufgefordert, ihre Erkenntnisse zum Chemiewaffen-Einsatz in Idlib vorzulegen.

Offensichtlich hätten die Vereinigten Staaten Informationen, die den europäischen Staaten nicht vorlägen, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk. Andernfalls sei der US-Luftangriff auf die syrische Armee in der Nacht völkerrechtlich nicht gerechtfertigt, fügte der CDU-Politiker hinzu. Schließlich sei nicht klar, ob wirklich das syrische Regime hinter dem Giftgasangriff in Idlib stehe. Sollten die USA dafür keine Beweise vorlegen, würden sich die Vereinigten Staaten auf eine Stufe mit Russland stellen, das in Syrien permanent Völkerrecht breche.



Kiesewetter sieht in Verhandlungen die einzige Lösung für den Konflikt. Die Bundesregierung müsse zudem weiterhin auf die Absetzung des Assad-Regimes setzen und weniger auf den Kampf gegen die Terrormiliz IS. Außerdem müsse die mehr humanitäre Hilfe in den Mittelpunkt rücken.