Russlands Präsident Putin hat 755 US-Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter aufgefordert, das Land zu verlassen.

Nach Angaben der Agentur TASS kündigte Putin dies in einem Interview mit dem Fernsehsender Rossia 24 an. Er konkretisierte damit eine Anordnung vom Freitag, in der verlangt worden war, das Personal in den diplomatischen Vertretungen der USA auf russischem Boden zu reduzieren. Putin sagte, Russland sei bereit, in mehreren Bereichen mit den USA zusammenzuarbeiten, etwa bei der Terrorabwehr und der Cyberkriminalität. Stattdessen höre sein Land nur unbegründete Anschuldigungen, sich in innere Angelegenheiten Washingtons eingemischt zu haben. Das US-Außenministerium teilte mit, die Ausweisung der Botschaftsmitarbeiter sei unangemessen und bedauerlich. Man werde prüfen, welche Auswirkungen dies nach sich ziehen werde.



Mit der Ausweisung reagiert Putin auf die vom US-Kongress beschlossenen Sanktionen gegen Russland. Sie sollen als Strafe für die Annexion der Krim und die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des US-Wahlkampfes gelten. Präsident Trump hat bereits angekündigt, die Handelsbeschränkungen durch seine Unterschrift in Kraft zu setzen.