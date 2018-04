Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, hofft, dass die SPD unter ihrer neuen Parteichefin Nahles wieder nach links rückt. Er sagte, mit Nahles Ursprung in der sozialdemokratischen Parteilinken verbinde sich "ein kleines Fünkchen Hoffnung auf die Resozialdemokratisierung der SPD". Grünen-Chef Habeck betonte, es sei gut, dass die SPD sich aufmache und sich ein neues Grundsatzprogramm geben wolle.

Der frühere Münchner Oberbürgermeister Ude kritisierte die Debatte um eine Erneuerung der SPD. Diese sei zur Leerformel geworden, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er verstehe auch nicht, warum viele in der Partei in die Opposition gewollt hätten. In der Regierung besser zu werden, sei eine realistische Erfahrung.



Die neue Parteivorsitzende Nahles würdigte Ude als erfolgreiche Sozialministerin. An ihrer Eignung für das Amt an der Parteispitze zeigte Ude allerdings Zweifel. Nahles fordere Solidarität ein, obwohl sie diese selbst in der Vergangenheit vielen ihrer Vorgänger nicht gewährt habe. Sie sei an vielen Stürzen beteiligt gewesen.



Die unterlegene Kandidatin für den SPD-Vorsitz, Lange, hat sich nach der Wahl von Andrea Nahles zuversichtlich geäußert. Sie sei sicher, dass Nahles eine starke Parteivorsitzende sein werde, sagte Lange der Deutschen Presse-Agentur. Dass sie selbst in Wiesbaden 27,6 Prozent der Stimmen bekommen habe, sei aber auch eine Mahnung. Es bestätige das große Bedürfnis nach Veränderung und nach echter Erneuerung, meinte die Oberbürgermeisterin von Flensburg. Zudem sei das Wahlergebnis für Nahles eine Quittung für Fehler der Parteispitze in der jüngeren Vergangenheit.



Nahles hatte 66,3 Prozent der Stimmen erhalten, eines der schlechtesten Ergebnisse in der Geschichte der SPD. Die neue Vorsitzende sagte im ZDF, dies sei nicht als Misstrauensvotum gegen sie zu verstehen. Sie sehe das Ergebnis als Auftrag an sich und an die gesamte Partei. Im Zuge des Erneuerungsprozesses sollten Skeptiker gehört und Zweifel am Kurs der SPD ausgeräumt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.