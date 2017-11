Das private Twitter-Konto von US-Präsident Trump war in der Nacht für kurze Zeit nicht erreichbar.

Nutzer, die den Account aufrufen wollten, bekamen die Fehlermeldung, dass die Seite nicht existiere. Wenige Minuten später tauchte das Konto aber wieder auf. Als Grund für die Deaktivierung nannte das Netzwerk den menschlichen Fehler eines Twitter-Angestellten. Der Account sei nach elf Minuten wieder hergestellt worden. Später teilte das Unternehmen mit, ein Kundenbetreuer habe das Konto an seinem letzten Arbeitstag abgeschaltet.



Trump folgen auf Twitter über 41 Millionen Menschen. In seinen Tweets äußert er sich auf mitunter aggressive Weise zu tagespolitischen Themen. Nur ein Teil seiner Einlassungen findet Eingang in konkretes Regierungshandeln.