Kübra Gümüşay gilt als eine der wichtigsten migrantischen, muslimischen und feministischen Stimmen in der Bundesrepublik. In Hamburg in dritter Generation einer türkischen Einwandererfamilie geboren, studierte sie Politikwissenschaft und arbeitet heute als freie Journalistin und Netzaktivistin. Sie lebt mit ihrer Familie in Oxford und Hamburg.

Ihr Markenzeichen ist ihr Kopftuch, darum heißt ihre taz-Kolumne auch "Das Tuch". 2008 gründete Kübra Gümüşay ihren Blog "Ein Fremdwörterbuch", auf dem sie über Politik, Gesellschaft, Islam und Medien schreibt. Gümüşay mischt sich immer wieder in aktuelle politische Debatten ein. So initiierte sie nach den Vorkommnissen in der Kölner Silvesternacht 2015/16, als es zu sexuellen Übergriffen kam, den Hashtag #ausnahmslos, um gegen die Instrumentalisierung feministischer Positionen zu rassistischen Zwecken protestieren und ein emotionales Zeichen zu setzen gegen den Hass im Netz.

Florian Fricke fragt die Netzaktivistin nach dem ständigen Kampf um Anerkennung in einem Land, das sich der neuen Herausforderung einer wiedererstarkten extremen Rechten stellen muss. Und auch über die Anerkennung in der digitalen Welt, die ihren eigenen chauvinistischen Regeln gehorcht.

Florian Fricke ist freier Hörfunk-Journalist, seine Heimatredaktion ist der Zündfunk auf Bayern2. Seine Schwerpunkte sind Musik, Popkultur und soziokulturelle Themen.

Der Luxus der Ambiguität

Seit fast andertalb Jahren liegt Gümüsays Blog "Ein Fremdwörterbuch" quasi brach. Eine bewusste Entscheidung: Sie habe gemerkt, dass sie sehr fremd definiert gelebt habe, sagte Gümüsay im Dlf. Sie habe sich auf bestimmte Facetten reduziert gefühlt - und beobachtet, dass auch andere junge Menschen "sich selbst auf die Definition anderer reduziert" hätten:

"Durch das extensive Labeling und Kategorisierenwollen von Menschengruppen in unserer Gesellschaft, die wir als fremd und anders markieren, verhindern wir es, dass diese Menschengruppen in unserer Gesellschaft Menschen sein können: komplex sein können, sich in sich mal widersprechen können."

Das Privileg einer Ambiguität hätten in unserer Gesellschaft nur bestimmte Menschen. Alljene die als "fremd" markiert werden würden, hätten diesen "Luxus" nicht.

"Dieses Spiel wollte ich nicht mehr mitmachen und habe mich dann damit beschäftigt: Wie können wir wieder eine Atmosphäre schaffen, wo wir wieder zweifeln und denken können?"