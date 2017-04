Das Recherchezentrum Correctiv kritisiert den Umgang der Medien mit der AfD. Oft hätten sich Journalisten Wortwahl und Schwerpunkte der Partei zu eigen gemacht, kritisierte Correctiv-Mitglied Marcus Bensmann im Deutschlandfunk. Er ist einer der Autoren des gerade veröffentlichten "Schwarzbuch AfD", mit dem das Recherchezentrum nach eigenen Angaben eben dieses Muster durchbrechen will.

Bensmann betonte mit Verweis auf ein Strategiepapier der Rechtspopulisten, es sei die erklärte Strategie der AfD, mit gezielten Provokationen Themen zu setzen. Man müsse sich allerdings fragen, so Bensmann, ob man diesem "Provokationskalender" folge. Als geeignetere Strategie empfiehlt er, sich die Aussagen genau anzusehen, sie in einen politischen Zusammenhang zu bringen und sowohl die beteiligten Personen und die Programmatik als auch den ideologischen Hintergrund der Partei genau zu analysieren. Bensmann nannte als Beispiel die Anti-Islam-Position der AfD, mit der ein Schwall von Ängsten erzeugt werde. Die Parteien würden dadurch in eine Verteidigungshaltung gezwungen.



Die sinkenden Umfragewerte der AfD erklärt der Correctiv-Journalist mit drei Faktoren: Zum einen hätten die Wähler am Beispiel der US-Präsidentschaftswahl und der Brexit-Entscheidung gesehen, was mit Ländern passiere, in denen die Nationalisten erfolgreich seien. Zweitens gebe es die "nationalistischen Ausfälle" des AfD-Politikers Björn Höcke. Und drittens sei auch die AfD vom "Schulz-Effekt" des SPD-Kanzlerkandidaten überrascht worden.



Correctiv-Chefredakteur Grill erklärte darüber hinaus, das Schwarzbuch beschreibe auch Verbindungen aus der AfD ins rechtsextreme Milieu und die dubiose Finanzierung der AfD. Dabei gehe es unter anderem um anonyme Großspender, die über eine Tarnorganisation Wahlwerbung für die Partei bezahlten. Die Spendenpraxis der AfD hatte zuletzt auch die Organisation Lobbycontrol kritisiert.



AfD-Vertreter warfen den Journalisten vor, nicht unabhängig zu sein. Unter anderem kritisierten sie, das Recherchezentrum nehme Spenden von Stiftungen des Milliardärs Soros an.