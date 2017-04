Der Bundesrechnungshof hat Bund und Länder aufgefordert, verstärkt gegen Umsatzsteuerbetrug mit EU-Neufahrzeugen vorzugehen.

Mit Einzelanmeldungen, die dem privaten Erwerb vorbehalten seien, täuschten Händler grenzüberschreitende Verkäufe von neuen Fahrzeugen an Private vor, heißt es im jüngsten Bericht der Behörde. Tatsächlich gelangten die Fahrzeuge aber zum Weiterverkauf an inländische Autohäuser in Deutschland. Dadurch könnten Finanzämter nur eingeschränkt oder gar nicht kontrollieren, ob der Erwerb korrekt versteuert worden sei. Der Bundesrechnungshof bemängelte zudem einen möglichen Arbeitszeitausfall bei der Bundeswehr durch das Recht auf den Besuch von Gesundheitskursen. Das zuständige Verteidigungsministerium habe keinerlei Überblick, wie viel Arbeitszeit durch die Kursteilnahme entfalle und welche Kosten damit verbunden seien.