Die Betriebsräte im Daimler-Werk Untertürkheim warnen vor einer rechten Unterwanderung durch den Verein Zentrum Automobil.

Das berichtet Deutschlandfunk-Korrespondentin Uschi Götz. In einer Erklärung von ihnen heiße es, die Kandidaten des Zentrums Automobil wollten das Werk zu einem rechtsextremen Vorzeigeprojekt ausbauen. Der Verein tritt mit einer eigenen Liste zu den Betriebsratswahlen an und will nach eigenen Aussagen ein Korrektiv zum angeblichen Monopol der bestehenden Gewerkschaften bilden.



Zur Zeit gehören acht von insgesamt 45 Betriebsräten in Untertürkheim zum Zentrum Automobil. Der Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Baden-Württemberg, Martin Kunzmann, nannte das Zentrum einen "Wolf im Schafspelz, der angetreten sei, die Gewerkschaften zu spalten. Auch Daimler-Chef Dieter Zetsche äußerte sich besorgt über die rechten Tendenzen der Zentrums-Kandidaten.



Führungsmitglieder des Vereins sind in der Vergangenheit durch Verbindungen zur Neonazi-Szene oder Auftritten bei Pegida aufgefallen.