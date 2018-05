In Nordrhein-Westfalen versuchen rechtsextreme Gruppen nach Einschätzung von Innenminister Reul, das Thema Gewalt gegen Frauen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Rechte oder Rechsextremen nutzten dieses Thema für ihre Zwecke, um Stimmung gegen Ausländer oder Flüchtlinge zu machen, sagte der CDU-Politiker im WDR. In Duisburg und in Essen hatten am Wochenende einige hundert Menschen gegen eine angebliche Zunahme von Gewalt gegen Frauen demonstriert. Die Aktionen waren von der islamfeindlichen Pegida-Bewegung und der Gruppe "Mütter gegen Gewalt" organisiert worden.



Reul wies die Behauptung zurück, dass Horden Gewalt gegen Frauen verbreiteten. Statistisch gesehen sei dies falsch. Es gebe keine Zunahme von Gewalt gegen Frauen, es handele sich lediglich um Einzelfälle, betonte der nordrhein-westfälische Innenminister.

