Der Rechtsextremismus ist nach Einschätzung der scheidenden Ostbeauftragten der Bundesregierung, Gleicke, ein besonderes Problem in Ostdeutschland.

Auf Anfrage der "Berliner Zeitung" widersprach die SPD-Politikerin dem Schriftsteller Uwe Tellkamp, der angesichts der Reaktion auf abweichende Meinungen in der Flüchtlingsdebatte von einer Stigmatisierung des Ostens gesprochen hatte. Wenn man sich mit rechtsextremistischen Gewalttaten auseinandersetze, dann sei der Befund eindeutig, betonte Gleicke. In Ostdeutschland geschähen etwa 50 Prozent dieser Taten - bei einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von knapp 20 Prozent. Deshalb müsse man ganz klar sagen, dass es da ein Problem gebe.

