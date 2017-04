Der verurteilte Rechtsextremist Horst Mahler will ins Ausland flüchten, um seine restliche Strafe nicht verbüßen zu müssen.

Der 81-Jährige kündigte in einer Videobotschaft an, kommenden Mittwoch nicht zum Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel zu erscheinen. Stattdessen wolle er in einem aufnahmebereiten Staat um Asyl bitten. Das ARD-Magazin "Panorama" berichtet, Mahler befinde sich bereits im Ausland. Er war wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocausts verurteilt worden. Vor rund anderthalb Jahren hatte der RAF-Mitbegründer und spätere NPD-Anwalt Haftverschonung wegen einer schweren Krankheit bekommen. Ende vergangenen Jahres entschied ein Gericht jedoch, dass Mahler seine rund vierjährige Reststrafe antreten muss.



Mahler soll im Gefängnis weitere rechtsextreme Straftaten begangen haben. Er hatte seine zehnjährige Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel im Jahr 2009 zunächst angetreten.