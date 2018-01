Der Berliner Flughafen Tegel muss seinen Betrieb einstellen, wenn der neue Hauptstadtflughafen BER fertig ist.

Das ist das Ergebnis eines Rechtsgutachtens, das der Senat in Auftrag gegeben hatte. Stadtentwicklungs-Senatorin Lompscher sagte, die Stadt sehe sich damit in ihrer Auffassung bestätigt. - Geplant ist, das Gelände für ein neues Stadtviertel zu nutzen. In einem Volksentscheid hatte die Mehrheit der Bürger dagegen gefordert, Tegel für den Flugbetrieb dauerhaft offenzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.