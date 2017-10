In Florida ist vor einem geplanten Auftritt des Rechtsnationalisten Richard Spencer der Notstand ausgerufen worden.

Die öffentliche Sicherheit habe immer oberste Priorität, begründete Floridas Gouverneur Scott die Maßnahme. Jeder habe das Recht seine Meinung zu sagen, aber man habe keine Toleranz gegenüber Gewalt. Spencer, eine Führungsfigur der Alt-Right-Bewegung, will am Donnerstag an der Universität von Florida in Gainesville eine Rede halten. Studenten protestierten gestern gegen den geplanten Auftritt und forderten die Hochschule auf, die Rede abzusagen. - Im August war Spencer bei einer Demonstration in Charlottesville im Bundesstaat Virginia aufgetreten, die in Gewalt umschlug.