Beim Gipfel der Rechtspopulisten in Koblenz, Ende Januar, mochte mancher glauben, da gehe es jeweils um dasselbe - beim Jubel für die zwei Wasserstoffblonden auf dem Podium, für Geert Wilders und Marine le Pen. Aber: Vorsicht mit Vergleichen!



Der Front National und die Niederländische Freiheitspartei sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sicher, bei beiden steht Anti-Islam und Anti-Europa auf den Fahnen. Aber zu glauben, der zweite Platz für Wilders in den Niederlanden bedeute Entwarnung für Frankreich, wäre falsch.

Der zunehmende Grad an "Normalität" hat Le Pen gefährlich gemacht

Marine Le Pen ist von einem anderen Kaliber: Ihre Töne sind in der Spitze vielleicht weniger radikal als die eines Geert Wilders, dafür hat sie ihre Basis in den vergangenen Jahren sukzessive ausgebaut und stabilisiert. Sie hat ihre Partei in den Kommunen und Regionen verankert und hat mit ihrem sozial-nationalistischen Programm ihre Stellung als vermeintliche Anwältin der Arbeiterklasse Jahr für Jahr stärker gefestigt. Ihre Grundüberzeugungen, dass der Nationalstaat über Europa stehe, dass alles nicht-französische diesem Nationalstaat Schaden zufüge, diese Grundüberzeugungen hat sie zum Gegenstand der alltäglichen Debatten gemacht. Der Terrorismus, der Frankreich so schmerzhaft getroffen hat, stand ihr dabei Pate.



Der "Front National" ist keine Protestbewegung. Er ist eine wählbare Partei geworden und gibt sich hinreichend gemäßigt, um dem konservativ-bürgerlichen Lager Wähler abspenstig zu machen. Es ist dieser zunehmende Grad an "Normalität" , der Marine Le Pen gefährlich gemacht hat.

Die Hoffnungen ruhen auf Macron

Ein Großteil der französischen Wähler ist weiterhin unentschlossen. Die Umfragen sehen die extreme Rechte vorne im ersten und hinten im zweiten Wahlgang. Derzeit werden alle von den Umfrageerfolgen des parteilosen Kandidaten Macron geblendet. Zweifellos ein starker, ein spannender Kandidat. Einer, der Europa Zuversicht zurückgeben könnte und einer, der an der Seite Deutschlands stünde.



Die Hoffnungen ruhen auf Macron, zumal der konservative Kandidat, Fillon, durch eigenes Verschulden in juristische Verfahren verwickelt ist und es um den Kandidaten der Sozialisten, Hamon, peinlich einsam wird.



Aber weder ist klar, ob Fillon nicht doch noch Boden gut machen kann, noch ist sicher, dass Marine Le Pen zu stoppen ist. Selbst, wenn sie die Wahlen 2017 verlieren sollte: Der antieuropäische Diskurs, die Skepsis gegenüber dem institutionellen Gefüge in Brüssel, die Ablehnung alles Fremden sind schon zu lange Thema in der politischen Debatte, als dass der Spuk mit den Wahlen 2017 vorüber wäre. Das gilt für Frankreich, wie es für die Niederlande gilt.

Ursula Welter (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Ursula Welter, Jahrgang 1962, geboren in Kierspe, westliches Sauerland. Diplom-Studium für Volkswirtschaft und Politikwissenschaften an der Albertus-Magnus-Universität Köln, berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftsethik an der Fernuniversität Hagen. Volontariat beim Deutschlandfunk, dort Redakteurin seit 1988. In den frühen neunziger Jahren DLF-Korrespondentin in Bonn, 2007-2011 Redaktionsleiterin Europa- und Außenpolitik DLF, 2011-2016 Frankreich-Korrespondentin für Deutschlandradio in Paris. Seither Abteilungsleiterin Hintergrund im Deutschlandfunk.