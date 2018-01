Drei Wochen nach Eröffnung eines EU-Sanktionsverfahrens gegen Polen hat EU-Kommissionspräsident Juncker den Regierungschef des Landes, Morawiecki, empfangen.

Beide hätten sich in freundlicher Atmosphäre intensiv ausgetauscht, hieß es in einer am späten Abend in Brüssel verbreiteten Presseerklärung. Es seien weitere Gespräche vereinbart worden, mit dem Ziel, bis Ende Februar Fortschritte zu erreichen. Ein Ausweg aus der Krise sei aber noch nicht erkennbar.



Die Kommission hatte im vergangenen Monat wegen der Justizreformen in Polen eine Gefährdung von EU-Grundwerten wie Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung festgestellt und ein Sanktionsverfahren eingeleitet.



Die rechtsnationale Regierung in Warschau weist die Vorwürfe zurück und hält am Umbau der Justiz fest. Zuletzt hatte Morawiecki allerdings mehrere Minister entlassen, die auf EU-Ebene für Kontroversen gesorgt hatten, darunter Außenminister Waszczykowski und Umweltminister Szyszko.

