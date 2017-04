Nach Ansicht des Europarechtlers Franz Mayer von der Universität Bielefeld ist die geplante deutsche PKW-Maut mit dem Europarecht definitv nicht vereinbar.

Im Deutschlandfunk sagte der Professor von der Fakultät für Rechtswissenschaften, es sei ganz sicher, dass die Abgabe vor dem Europäischen Gerichtshof scheitern wird.



Das Kernproblem ist in seinen Augen der Umstand, dass deutsche Autofahrer über die KfZ-Steuer genau in Höhe der Maut entlastet werden sollen - und dass dies auch offen so dargestellt werde. Damit folge die Reform der KfZ-Steuer ausschließlich einer "Entlastungslogik" - und dementsprechend handele es sich um eine mittelbare Diskriminierung der EU-Ausländer. Das sei keine juristische Einzelmeinung, es handele sich hier um die "DNA" des Europarechts, das Verbot der Diskriminierung aufgrund von Staatsangehörigkeiten.



Nach Mayers Worten wird sich der EuGH gewiss mit der PKW-Maut beschäftigen, selbst wenn Österreich und die Niederlande ihre Klage-Androhungen nicht wahrmachen sollten. Es werde spätestens der erste betroffene EU-Ausländer, der die Maut nicht zahlen wolle, vor Gericht ziehen und sich durch die Instanzen klagen.



Der österreichische Verkehrsminister hatte nach der Bundesrats-Entscheidung am gestrigen Freitag angekündigt, zeitnah rechtliche Schritte gegen die PKW-Maut einzuleiten. Die Niederlande wollen vor einer möglichen Klage gegen die Maut eine Stellungnahme der EU-Kommission abwarten.