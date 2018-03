Rede an die Nation

Russland baut als Reaktion auf die jüngsten Spannungen mit den USA und der Nato sein Atomarsenal aus.

Präsident Putin stellte in einer Rede vor Abgeordneten mehrere neue Waffensysteme vor. Unter anderem sprach er von einer neuen atomgetriebenen Rakete, die jeden Punkt auf der Erde erreichen könne - und gegen die Abwehrsysteme machtlos seien.



Putin sagte, sein Land sei angesichts der Aufrüstung der USA gezwungen zu handeln. Die Vereinigten Staaten hatten im Februar eine neue Atomwaffendoktrin vorgestellt und dabei ihrerseits ausdrücklich auf die Entwicklungen in Russland verwiesen.



Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Nouripour, erklärte, Putins Ankündigung bedeute einen weiterern Baustein der militärischen Machtdemonstration des Kreml. Der FDP-Außenexperte Lambsdorff sagte der Zeitung "Die Welt", es müssten so schnell wie möglich Ideen entwickelt werden, um ein nukleares Wettrüsten zu bremsen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.